Овечкин Трофим Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкин Трофим Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1933 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Овечкин Фёдор Ефремович

Мать: Овечкина Матрёна Ефимовна

Рождение ребёнка
02.04.1933

Сын: Овечкин Артём Трофимович

Мать ребёнка: Овечкина Матрёна Денисовна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овечкина Матрёна Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овечкина Матрёна Денисовна

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