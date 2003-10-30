Овечкин Трофим Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Овечкин Фёдор Ефремович
Рождение ребёнка
02.04.1933
Мать ребёнка: Овечкина Матрёна Денисовна
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овечкина Матрёна Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно