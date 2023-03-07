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Шутова Маремьяна Дементьева

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Место рождения

дер. Колобовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1739 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Колобовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Ксения Борисова

Отец ребёнка: Шутов Борис Софронов

поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Борис Софронов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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