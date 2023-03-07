Шутова Маремьяна Дементьева
Место рождениядер. Колобовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Колобовская, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Ксения Борисова
Отец ребёнка: Шутов Борис Софронов
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Борис Софронов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Желнинской на речке Чумовице, Холуницкий стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762