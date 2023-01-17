Тонкушин Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Бракосочетание
До ?.07.1945
Рождение ребёнка
09.06.1948
Дочь: Скутина Галина Ивановна
Мать ребёнка: Тонкушина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
24.05.1952
Сын: Тонкушин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Тонкушина Нина Николаевна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно