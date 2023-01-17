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Тонкушин Иван Дмитриевич

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Место рождения

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Тонкушин Дмитрий Петрович

Мать: Тонкушина Фёкла Никифоровна

Ялунинское, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
До ?.07.1945

Жена: Тонкушина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
09.06.1948

Дочь: Скутина Галина Ивановна

Мать ребёнка: Тонкушина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
24.05.1952

Сын: Тонкушин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Тонкушина Нина Николаевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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