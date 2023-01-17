Муратов Сафиула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуратов Сафиула

Муратов Сафиула

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муратов Г.

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Муратов Имагул

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1927

Сын: Гарипов Гафиулла

Мать ребёнка: не указана

Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муратова Хаиркамал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муратова Бадрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Галимжан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муратов Юмагжан

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close