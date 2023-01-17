Муратов Сафиула
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Муратов Г.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Муратов Имагул
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1927
Сын: Гарипов Гафиулла
Мать ребёнка: не указана
Юламаново, Альменевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Хаиркамал
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муратова Бадрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Галимжан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муратов Юмагжан
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно