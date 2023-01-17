Зырянова Александра Борисовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Зырянов Александр Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1906
Сын: Зырянов Георгий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
10.01.1909
Дочь: Зырянова Татьяна Иннокентьевна
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Зырянов Тимофей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Зырянова Галина Иннокентьевна
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Рождение ребёнка
1916
Сын: Зырянов Павел Иннокентьевич
Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич
Смерть
Неизвестно