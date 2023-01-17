Зырянова Александра Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянова Александра Борисовна

Зырянова Александра Борисовна

avatar

Место рождения

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Зырянов Александр Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.04.1906

Сын: Зырянов Георгий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.01.1909

Дочь: Зырянова Татьяна Иннокентьевна

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Зырянов Тимофей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Зырянова Галина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Зырянов Павел Иннокентьевич

Отец ребёнка: Зырянов Иннокентий Васильевич

Грузновка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close