Рябкова (Гребнева) Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Гребнева) Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Васильков Конец, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

22.10.1860

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860

Отец: Гребнев Ефим Лукич

Мать: Гребнева Акилина Васильевна

Васильков Конец, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
26.01.1882

Муж: Рябков Петр Яковлевич

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.08.1888

Дочь: Карпина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Рябков Петр Яковлевич

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Концлагерь
С 1941
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Рябков Петр Яковлевич

Пидьма, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1942
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Умерла в финском концлагере
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