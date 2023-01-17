Рябкова (Гребнева) Прасковья Ефимовна
Место рождения
Дата рождения22.10.1860
Дата смерти1942
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1860
Отец: Гребнев Ефим Лукич
Бракосочетание
26.01.1882
Рождение ребёнка
29.08.1888
Дочь: Карпина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Рябков Петр Яковлевич
Концлагерь
С 1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябков Пётр Петрович
Отец ребёнка: Рябков Петр Яковлевич
Смерть
1942
Умерла в финском концлагере