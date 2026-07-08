Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 28.12.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 28.12.1922

умер 22.02.2004

Отец
Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ22.06.1901 г.р.
Мать
(Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА1899 г.р.
Супруги
(Ходырева) РОЗА АЛЕКСЕЕВНА1925 г.р.
(Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА1828 г.р.
Дети
Образцов ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ10.08.1950 г.р.
Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ1958 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922

Отец: Образцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Мать: (Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА

Бракосочетание
Около 1949

Жена: (Ходырева) РОЗА АЛЕКСЕЕВНА

Рождение ребёнка
10.08.1950

Сын: Образцов ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Ходырева) РОЗА АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
1957

Жена: (Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Рождение ребёнка
1958

Сын: Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: (Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Смерть
22.02.2004

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