Образцов АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
мужской, родился 28.12.1922
умер 22.02.2004
ОтецОбразцов СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ22.06.1901 г.р.
Мать(Смыслова) СОФЬЯ СЕМЁНОВНА1899 г.р.
Супруги
(Ходырева) РОЗА АЛЕКСЕЕВНА1925 г.р.
(Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА1828 г.р.
Дети
Образцов ПЁТР АЛЕКСЕЕВИЧ10.08.1950 г.р.
Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ1958 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1922
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
10.08.1950
Мать ребёнка: (Ходырева) РОЗА АЛЕКСЕЕВНА
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Образцов СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: (Дубинина) ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Смерть
22.02.2004