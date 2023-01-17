(Курочкина) Пелагея Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курочкина) Пелагея Александрова

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Место рождения

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1881

Муж: Одиноков Ларион Владимиров

Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Ольга Ларионова

Отец ребёнка: Одиноков Ларион Владимиров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1890

Дочь: Прасковья Ларионова

Отец ребёнка: Одиноков Ларион Владимиров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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