(Курочкина) Пелагея Александрова
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1881
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Ольга Ларионова
Отец ребёнка: Одиноков Ларион Владимиров
Рождение ребёнка
23.09.1890
Дочь: Прасковья Ларионова
Отец ребёнка: Одиноков Ларион Владимиров
Смерть
Неизвестно