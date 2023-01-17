Балакирев Милий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирев Милий Алексеевич

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

02.01.1837

Дата смерти

29.05.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1837 по 1853
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1853 по 1855
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1855 по 1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
29.05.1910
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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