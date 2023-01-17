Балакирев Милий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1837
Дата смерти29.05.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1837 по 1853
Место жительства
С 1853 по 1855
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1855 по 1910
Смерть
29.05.1910