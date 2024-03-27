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Поварницин Александр Борисович

Место рождения

пос.Шакша, Уфимский район, БАССР

Дата рождения

21.08.1975

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1923

Сын: Поварницин Дмитрий

Мать ребёнка: Поварницина Прасковья

селение. Архангельское р-он Н. Тат.АССР
Рождение
21.08.1975

Отец: Поварницин Борис Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

пос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поварницина Прасковья

Смерть
Неизвестно
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