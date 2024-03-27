Поварницин Александр Борисович
Место рожденияпос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Дата рождения21.08.1975
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.11.1923
Сын: Поварницин Дмитрий
Мать ребёнка: Поварницина Прасковья
селение. Архангельское р-он Н. Тат.АССР
Рождение
21.08.1975
Отец: Поварницин Борис Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
пос.Шакша, Уфимский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поварницина Прасковья
Смерть
Неизвестно