Ткач Василь Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772 ст.
Дата смерти11.12.1833 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.
Мать: Ткачиха Марина Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Александра Васильева
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Мать ребёнка: Екатерина Андреева
Крещение
13.12.1833 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Андреева
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.12.1833 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни