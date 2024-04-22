Ткач Василь Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТкач Василь Гаврилов

Ткач Василь Гаврилов

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Около 1772 ст.

Дата смерти

11.12.1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772 ст.

Отец: не указан

Мать: Ткачиха Марина Осиповна

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Александра Васильева

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Ткач Василий Васильев

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Пазюк Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Екатерина Андреева

Колонщина, Київська область
Крещение
13.12.1833 ст.
Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Андреева

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
11.12.1833 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close