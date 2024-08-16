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Буденков Петр Семенович

Место рождения

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

11.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Буденков Семен

Мать: не указана

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буденкова Стефанида Семеновна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Буденков Михаил Петрович

Мать ребёнка: Буденкова Стефанида Семеновна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.

Дочь: Буденкова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Буденкова Стефанида Семеновна

Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.03.1898 ст.
Елизарово-2, Оленинский муниципальный район, Тверская область

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