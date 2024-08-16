Буденков Петр Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти11.03.1898 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Буденков Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Буденкова Стефанида Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.
Дочь: Буденкова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Буденкова Стефанида Семеновна
Смерть
11.03.1898 ст.