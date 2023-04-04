Барышов Иоанн Семионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Синицына Мария Иоанновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Борохудзир
Урядник
Смерть
Неизвестно