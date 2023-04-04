Барышов Иоанн Семионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышов Иоанн Семионов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Синицына Мария Иоанновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Барышов Павел Симеонов

Мать ребёнка: не указана

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Барышов Николай Симеонов

Мать ребёнка: не указана

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Работа или профессия
Неизвестно
Борохудзир
Урядник
Смерть
Неизвестно
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