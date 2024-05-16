Меркулов Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.06.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1909 ст.
Запись №15 Села Дьякова крестьянин Иван Дмитриев и законная жена его Дария Матфиева; оба православного вероисповедания
Крещение
28.06.1909 ст.
Борисо-Глебская церковь, с. Дьяково, Ащеринская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: Борисо-Глебской, села Дьякова, церкви, псаломщик Александр Владимиров Магницкий и Волоколамского уезда, Богородской волости, деревни Быкова крестьянская дочь Мария Михайлова Тихом... Показать все
Смерть
Неизвестно