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Колотвин Сергей Владимирович

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Место рождения

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.09.1992

Дочь: Колотвина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Колотвина Елена Павловна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.11.2003

Дочь: Колотвина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Колотвина Елена Павловна

Баклуши, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотвина Елена Павловна

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