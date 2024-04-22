Колотвин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1992
Дочь: Колотвина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Колотвина Елена Павловна
Рождение ребёнка
04.11.2003
Дочь: Колотвина Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Колотвина Елена Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колотвина Елена Павловна