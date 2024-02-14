Башаров Ибрагим
Место рожденияс.Шубино,Сергачского р-на Горьковской
Дата рождения1888
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сейфетдинов Бяшер
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаридя Якуб Кызы
Рождение ребёнка
17.12.1910
Сын: Ибрагимов Фатех
Мать ребёнка: Фаридя Якуб Кызы
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ибрагимов Ярулла
Мать ребёнка: Фаридя Якуб Кызы
Смерть
1972