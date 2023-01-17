Исправникова Анна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Анна Маркеловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Исправников Елисей Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Исправников Григорей Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Исправников Петр Симонович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Петр Симонович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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