Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова
Место рождения442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти14.10.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1832
Сын: Ишуков Максим Иванов
Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов
Рождение ребёнка
23.04.1834
Дочь: (Ишукова) Агриппина Иванова
Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов
Рождение ребёнка
16.03.1838
Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов
Смерть
14.10.1869