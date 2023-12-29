Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

Место рождения

442188 Bol\'Shaya Kozleyka, Penza Oblast Russia

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

14.10.1869

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кашаев Евдоким Александров

Мать: Кашаева Пелагея Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1832

Сын: Ишуков Максим Иванов

Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов

Рождение ребёнка
23.04.1834

Дочь: (Ишукова) Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов

Рождение ребёнка
16.03.1838

Сын: Ишуков Георгий Иванов

Отец ребёнка: Ишуков Иван Иванов

Смерть
14.10.1869

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