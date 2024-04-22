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Негодяева Матрона Алексеевна

Место рождения

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Негодяев Павел Авраамович

Отец ребёнка: Негодяев Авраам Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1900

Сын: Негодяев Иоан (Иван) Авраамовия

Отец ребёнка: Негодяев Авраам Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Восприемники Потомственный почетный гражданин Венедикт Сергеев Азбукин и деревни Петрогоровки крестьянка Иулиания Данилова Соловьева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Негодяев Авраам Гаврилович

Петрогоровка, Ростовский уезд, Екатеринославская губерния
Смерть
Неизвестно
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