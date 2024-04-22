Негодяева Матрона Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Негодяев Павел Авраамович
Отец ребёнка: Негодяев Авраам Гаврилович
Рождение ребёнка
24.06.1900
Сын: Негодяев Иоан (Иван) Авраамовия
Отец ребёнка: Негодяев Авраам Гаврилович
Восприемники Потомственный почетный гражданин Венедикт Сергеев Азбукин и деревни Петрогоровки крестьянка Иулиания Данилова Соловьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно