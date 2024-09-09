Павлов Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1997
Сын: Павлов Илья Павлович
Мать ребёнка: Павлова (Киреева) Ангелина Арнольдовна
Рождение ребёнка
16.08.2001
Дочь: Талабко (Павлова) Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Павлова (Киреева) Ангелина Арнольдовна