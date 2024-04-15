Волкова Анастасия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.12.1879 ст.
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1884 ст.
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-M?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.01.1891 ст.
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно