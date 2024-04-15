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Волкова Анастасия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1879 ст.

Сын: Волков Федор Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Спасское, Сумська область
Рождение ребёнка
10.03.1884 ст.

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-M?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
24.01.1891 ст.

Сын: Волков Григорий Петрович

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Спасское, Сумська область
Рождение ребёнка
16.04.1897 ст.

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Иванович

Спасское, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9C2-5?i=145&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Спасское, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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