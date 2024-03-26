Иванов Владимир Викторович
Место рождения
Дата рождения25.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971
Отец: Иванов Виктор
Мать: Синяева Мария Леонидовна
Бракосочетание
С 29.08.2003 по 17.10.2006
Жена: Тагаева Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
12.09.2003
Дочь: Иванова Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Тагаева Ирина Викторовна
Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край