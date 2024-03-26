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Иванов Владимир Викторович

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Место рождения

Первопашенск, Асиновский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

25.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971

Отец: Иванов Виктор

Мать: Синяева Мария Леонидовна

Первопашенск, Асиновский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
С 29.08.2003 по 17.10.2006

Жена: Тагаева Ирина Викторовна

Рождение ребёнка
12.09.2003

Дочь: Иванова Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Тагаева Ирина Викторовна

Белореченск, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край

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