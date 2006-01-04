Хокконен (Кекконен) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти04.01.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хокконен Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хокконен Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.2006
Похороны
Неизвестно