Хокконен (Кекконен) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокконен (Кекконен) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

04.01.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хокконен Николай Иванович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хокконен Николай Иванович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокконен Николай Иванович

Смерть
04.01.2006
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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