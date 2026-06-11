Сарапулова Агриппина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулова Агриппина

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Сарапулов Осей АртамоновичНеизвестно г.р.
Дети
Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна1905 г.р.
Сарапулов Мирон ОсеевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Мирон Осеевич

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Петр Осеевич

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сарапулова) Христина Осеевна

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сарапулова) Ольга Осеевна

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Осей Артамонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сарапулова) Екатерина Осеевна

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна

Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович

Смерть
Неизвестно

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