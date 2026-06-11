Сарапулова Агриппина
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Сарапулов Осей АртамоновичНеизвестно г.р.
Дети
Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна1905 г.р.
Сарапулов Мирон ОсеевичНеизвестно г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сарапулова) Христина Осеевна
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сарапулова) Ольга Осеевна
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сарапулова) Екатерина Осеевна
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Липинская (Сарапулова) Анна Осеевна
Отец ребёнка: Сарапулов Осей Артамонович
Смерть
Неизвестно