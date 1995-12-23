Дрозд (Данченко) Марфа Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1916
Дата смерти23.12.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1916
Отец: Данченко Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1945
Сын: Новиков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Дрозд Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрозд Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
23.12.1995