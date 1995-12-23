Дрозд (Данченко) Марфа Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Данченко) Марфа Сидоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1916

Дата смерти

23.12.1995

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1916

Отец: Данченко Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1945

Сын: Новиков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Дрозд Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрозд Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
23.12.1995
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