Кретинин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти01.02.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кретинин Федор
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кретинин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кретинин Федор Николаевич
Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кретинина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна
Смерть
01.02.1901