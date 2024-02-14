Кретинин Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретинин Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

01.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кретинин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кретинин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретинин Егор Николаевич

Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кретинин Федор Николаевич

Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кретинина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Щетинина Вера Игнатьевна

Смерть
01.02.1901
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