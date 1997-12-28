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Полякова (Ежова) Александра

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Место рождения

Шигонь, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.12.1919

Дата смерти

28.12.1997

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919

Отец: Ежов Алексей

Мать: не указана

Шигонь, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.08.1946

Сын: Поляков Виктор

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.08.1948

Дочь: Репникова Мария

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
24.06.1950

Сын: Поляков Николай

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
18.03.1952

Дочь: Юрасова Любовь

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Поляков Иван

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Деганова Нина

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.10.1959

Дочь: Шитова Анна

Отец ребёнка: Поляков Павел

Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Павел

Смерть
28.12.1997
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
Старая Федоровка, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
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