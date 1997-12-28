Полякова (Ежова) Александра
Место рождения
Дата рождения15.12.1919
Дата смерти28.12.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1919
Отец: Ежов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1946
Сын: Поляков Виктор
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
18.08.1948
Дочь: Репникова Мария
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
24.06.1950
Сын: Поляков Николай
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
18.03.1952
Дочь: Юрасова Любовь
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
07.05.1954
Сын: Поляков Иван
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Деганова Нина
Отец ребёнка: Поляков Павел
Рождение ребёнка
25.10.1959
Дочь: Шитова Анна
Отец ребёнка: Поляков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Павел
Смерть
28.12.1997
Старое Шайгово, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно