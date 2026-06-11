Малимоненко Евдокия Кондратова
женский, родилась 1812
умерла Неизвестно
Супруги
Малимоненко Роман Михаилов1812 г.р.
Дети
(Малимоненко) Марина Романова1834 г.р.
(Малимоненко) Лукерья Романова1838 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Малимоненко) Марина Романова
Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Малимоненко) Лукерья Романова
Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Малимоненко) Пелагея Романова
Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов
Смерть
Неизвестно