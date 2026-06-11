Малимоненко Евдокия Кондратова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Малимоненко Евдокия Кондратова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1812

умерла Неизвестно

Супруги
Малимоненко Роман Михаилов1812 г.р.
Дети
(Малимоненко) Марина Романова1834 г.р.
(Малимоненко) Лукерья Романова1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малимоненко Роман Михаилов

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Малимоненко) Марина Романова

Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Малимоненко) Лукерья Романова

Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Малимоненко) Пелагея Романова

Отец ребёнка: Малимоненко Роман Михаилов

Смерть
Неизвестно

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