Unrau Jakob Около 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиUnrau Jakob

Unrau Jakob

Место рождения

Kronsweide

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1757 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Unrau Abraham

Мать: Unrau Judith

Kronsweide
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Unrau Anna

Рождение ребёнка
28.01.1816

Дочь: Sawatzky (Unrau) Helena

Мать ребёнка: Unrau Anna

Kronsweide, Chortitza Colony, Ukraine, Russia
Рождение ребёнка
03.10.1828

Сын: Unrau Jakob

Мать ребёнка: не указана

Kronsweide, Choritza, Ekaterinoslav, Ukraine
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.