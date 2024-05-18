Unrau Jakob
Место рожденияKronsweide
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Unrau Abraham
Мать: Unrau Judith
Kronsweide
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Unrau Anna
Рождение ребёнка
28.01.1816
Дочь: Sawatzky (Unrau) Helena
Мать ребёнка: Unrau Anna
Kronsweide, Chortitza Colony, Ukraine, Russia
Рождение ребёнка
03.10.1828
Сын: Unrau Jakob
Мать ребёнка: не указана
Kronsweide, Choritza, Ekaterinoslav, Ukraine
Смерть
Неизвестно