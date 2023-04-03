Елена Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Михайлова

Елена Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Михаил

Мать: Прасковья Карпова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close