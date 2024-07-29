Булкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Надежда

Мать ребёнка: Картинская Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картинская Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Картинская Александра

Смерть
Неизвестно

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