Якушкин Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушкин Валерий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якушкин Алексей Ипполитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Якушкина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якушкин Олег Валерьевич

Мать ребёнка: Якушкина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якушкина Валентина

Смерть
Неизвестно
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