Якушкин Валерий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якушкин Алексей Ипполитович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Якушкина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Якушкина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якушкина Валентина
Смерть
Неизвестно