Зыкова Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зыков Иван Никонович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Зыкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Зыков Егор Иванович
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович
Смерть
Неизвестно