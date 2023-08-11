Зыкова Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова Евдокия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Иван Никонович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Зыкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Зыков Егор Иванович

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зыкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Зыков Иван Никонович

Смерть
Неизвестно

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