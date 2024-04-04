Корнева Елена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнева Елена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Корнев Семен

Мать: не указана

Место жительства
1999
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Проживала в г. Весьегонске на у. Калинина вместе с братом Корневым Василием Семеновичем и Корневой Таисией Семеновной.
Смерть
1999
Весьегонск, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Елена Семеновна жила вместе с братом Корневым Василием Семеновичем (год рождения - 10.01.1888 г.) и сестрой Корневой Таисией Семеновной (год рождения- 16.10.1886 г.) в г. Весьегонске и они похоронены ... Показать все
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