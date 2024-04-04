Корнева Елена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Корнев Семен
Место жительства
1999
Проживала в г. Весьегонске на у. Калинина вместе с братом Корневым Василием Семеновичем и Корневой Таисией Семеновной.
Смерть
1999
Елена Семеновна жила вместе с братом Корневым Василием Семеновичем (год рождения - 10.01.1888 г.) и сестрой Корневой Таисией Семеновной (год рождения- 16.10.1886 г.) в г. Весьегонске и они похоронены ... Показать все