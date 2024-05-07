Мартин Яковлев
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Яков Макаров
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Сын: Феоктист Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Родион Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Гаврила Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Петр Мартинов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно