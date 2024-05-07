Мартин Яковлев 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мартин Яковлев

Место рождения

Белые Колодези, Озеры, Московская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Яков Макаров

Мать: Неизвестно

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Феоктист Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Родион Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Гаврила Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Петр Мартинов

Мать ребёнка: не указана

Белые Колодези, Озеры, Московская область
Смерть
Неизвестно

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