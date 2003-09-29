Барабанов Геннадий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1940
Дата смерти29.09.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940
Рождение ребёнка
12.07.1961
Сын: Барабанов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
15.10.1968
Сын: Барабанов Александр
Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1974
Сын: Барабанов Виталий Геннадьевич
Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.09.2003