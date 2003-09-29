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Барабанов Геннадий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1940

Дата смерти

29.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1940

Отец: Барабанов Егор Данилович

Мать: Барабанова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
12.07.1961

Сын: Барабанов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
15.10.1968

Сын: Барабанов Александр

Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
26.08.1974

Сын: Барабанов Виталий Геннадьевич

Мать ребёнка: Барабанова Раиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанова Раиса Алексеевна

Смерть
29.09.2003
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