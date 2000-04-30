Лещенко Егор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.09.1939
Дата смерти30.04.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1939
Отец: Лещенко Дмитрий Николаевич
Мать: Лещенко Лукерья
Бракосочетание
?.01.1969
Рождение ребёнка
29.11.1969
Дочь: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Суворова Вера Прокофьевна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
30.04.2000