Лещенко Егор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещенко Егор Дмитриевич

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Место рождения

Благодатное, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

24.09.1939

Дата смерти

30.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1939

Отец: Лещенко Дмитрий Николаевич

Мать: Лещенко Лукерья

Благодатное, Петровский, Ставропольский край
Бракосочетание
?.01.1969

Жена: Суворова Вера Прокофьевна

Рождение ребёнка
29.11.1969

Дочь: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Суворова Вера Прокофьевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
30.04.2000
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