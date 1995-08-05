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Шумейко Валентина Геннадьевна
Шумейко Валентина Геннадьевна
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Место рождения
Находка
, Находкинский, Приморский край
Дата рождения
05.08.1995
Пол
Женский
Отец
Шумейко Геннадий Леонидович
1966 г.р.
Мать
Шумейко (Рыбакова) Наталья Евгеньевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1995
Отец:
Шумейко Геннадий Леонидович
Мать:
Шумейко Наталья Евгеньевна
Находка
, Находкинский, Приморский край
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