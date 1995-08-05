Шумейко Валентина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумейко Валентина Геннадьевна

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Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

05.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1995

Отец: Шумейко Геннадий Леонидович

Мать: Шумейко Наталья Евгеньевна

Находка, Находкинский, Приморский край
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