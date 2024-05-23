Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.03.1953
Сын: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович
Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Бейшеналиева Светлана Жекшенбековна
Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович
Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Бейшеналиев Токтоболот Жекшенбекович
Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Рождение ребёнка
04.04.1960
Сын: Бейшеналиев Токтогул Жекшенбекович
Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна
Смерть
07.11.1984