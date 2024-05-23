Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бейшеналиев Жекшенбек Бейшеналиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бейшеналы

Мать: Салыйка

Рождение ребёнка
07.03.1953

Сын: Бейшеналиев Бактыбек Жекшенбекович

Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Бейшеналиева Светлана Жекшенбековна

Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бейшеналиев Бактыболот Жекшенбекович

Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Бейшеналиев Токтоболот Жекшенбекович

Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Рождение ребёнка
04.04.1960

Сын: Бейшеналиев Токтогул Жекшенбекович

Мать ребёнка: Бейшеналиева Жыпар Мокушевна

Смерть
07.11.1984

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