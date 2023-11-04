Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1964
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1983
Дочь: Козлова (Богданова) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1990
Сын: Богданов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович