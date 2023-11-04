Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Краснякова) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1964

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1983

Дочь: Козлова (Богданова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1990

Сын: Богданов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Богданов Николай Иванович

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