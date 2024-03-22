Семен Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Василий Семенович
Мать: Дарья Никитична
Бракосочетание
Между 1769 и 1772
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1772
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Матвей Семенович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
После 1782