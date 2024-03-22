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Семен Васильевич

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

Около 1729 г.р.

Мать

Около 1729 г.р.

Жена

Между 1753 и 1754 г.р.

Дети

Около 1772 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Василий Семенович

Мать: Дарья Никитична

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1769 и 1772

Жена: Анна Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Петр Семенович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Матвей Семенович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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