Белов Афанасий Иванович
мужской, родился До 1875, Авдотьино, Богородский, Московская область
Дети
Васильева (Белова) Елена Афанасиевна1893 г.р.
(Белова) Ксения АфанасиевнаДо 1905 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Васильева (Белова) Елена Афанасиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: (Белова) Ксения Афанасиевна
Мать ребёнка: не указана