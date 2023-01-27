Белов Афанасий Иванович До 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Белов Афанасий Иванович

Автор
НС
См Н.

мужской, родился До 1875, Авдотьино, Богородский, Московская область

Дети
Васильева (Белова) Елена Афанасиевна1893 г.р.
(Белова) Ксения АфанасиевнаДо 1905 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Авдотьино, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Васильева (Белова) Елена Афанасиевна

Мать ребёнка: не указана

Авдотьино, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: (Белова) Ксения Афанасиевна

Мать ребёнка: не указана

Авдотьино, Богородский, Московская область

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