Белькова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кияев Сергей
Мать: Киеява Федосья Макаровна
Рождение ребёнка
02.06.1968
Сын: Бельков Алексей Викторович
Отец ребёнка: Бельков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Бельков Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белькова Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Бельков Виктор Михайлович