Котлов Анатолий Георгиевич
Место рожденияд. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии
Дата рождения12.08.1922
Дата смерти20.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1922
д. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1941
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
20.02.1945
г. Будапешт, Венгрия
Место жительства
По 1945
г. Будапешт, Венгрия