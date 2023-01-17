Котлов Анатолий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлов Анатолий Георгиевич

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Место рождения

д. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии

Дата рождения

12.08.1922

Дата смерти

20.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1922
д. Ложково, Кологривский уезд Костромской губернии
Место жительства
По 1941
Мантурово, город Мантурово, Костромская область
Смерть
20.02.1945
г. Будапешт, Венгрия
Место жительства
По 1945
г. Будапешт, Венгрия
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