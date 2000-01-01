Голакова (Храименкова) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голакова (Храименкова) Татьяна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1944

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1944

Отец: Храименков Семен Андреевич

Мать: Храименкова Мария

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