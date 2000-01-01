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Голакова (Храименкова) Татьяна Семеновна
Голакова (Храименкова) Татьяна Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1944
Пол
Женский
Отец
Храименков Семен Андреевич
1891 г.р.
Мать
Храименкова Мария
1896 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1944
Отец:
Храименков Семен Андреевич
Мать:
Храименкова Мария
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