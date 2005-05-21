Истомина Алина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина Алина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2005

Отец: не указан

Мать: Истомина Ольга Леонидовна

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