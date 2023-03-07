Чувашева Фекла Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Чувашев Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Чувашев Константин Антонович
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Антоновна
Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1834