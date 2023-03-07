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Чувашева Фекла Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Чувашев Никита Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Чувашев Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Чувашев Константин Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Чувашев Созонт Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Чувашев Иван Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Чувашев Игнаий Антонович

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Антоновна

Отец ребёнка: Чувашев Антон Федорович

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Антон Федорович

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
После 1834
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