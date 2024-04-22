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Лисова Клавдия Ивановна

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Место рождения

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
29.05.1949

Дочь: Соловьёва Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
09.03.1953

Сын: Лисов Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.04.1953

Сын: Лисов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович

Большая Ольшанка, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
2019
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