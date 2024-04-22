Лисова Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
29.05.1949
Дочь: Соловьёва Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1953
Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1953
Сын: Лисов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Лисов Михаил Петрович
Смерть
2019