Авдотья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Василий Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1769
Сын: Михайла Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Павел Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Фёдор Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1781
Сын: Прокофий Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Место жительства
С 1782
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Агафон Антонов
Отец ребёнка: Антон Андреев
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Алена Антонова
Отец ребёнка: Антон Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Андреев
Смерть
Неизвестно