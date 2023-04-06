Авдотья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Степанова

Авдотья Степанова

avatar

Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Около 1767 г.р.
Около 1769 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1781 г.р.
Около 1788 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Василий Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Михайла Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Павел Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Прокофий Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Новая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Агафон Антонов

Отец ребёнка: Антон Андреев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Алена Антонова

Отец ребёнка: Антон Андреев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Андреев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close