Гринина Анна Николаева
Место рождения
Дата рождения14.02.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902 ст.
Отец: Гринин Николай Александров
Мать: Мария Степанова
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Николай Александров и законная жена его Мария Стефанова, оба православного впероисповедания. Восприемники: Села Новых Мак... Показать все
Крещение
17.02.1902 ст.
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Тимофей Васильев и того же села Николая Лаврентьева жена Иульяния Александрова.
Смерть
Неизвестно