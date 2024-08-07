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Гринина Анна Николаева

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.02.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1902 ст.

Отец: Гринин Николай Александров

Мать: Мария Степанова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Николай Александров и законная жена его Мария Стефанова, оба православного впероисповедания. Восприемники: Села Новых Мак... Показать все
Крещение
17.02.1902 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, ф.32, оп.38, д.499, ЛЛ.64об-65 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Тимофей Васильев и того же села Николая Лаврентьева жена Иульяния Александрова.
Смерть
Неизвестно

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